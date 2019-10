Various Artists

Hochwertig verarbeitet und prall gefüllt mit anderweitig nicht erhältlichen Blue-Note-Kostbarkeiten ist die BLUE NOTE REVIEW-Box, die unter dem Titel "Spirit & Time" in einer Auflage von 2.000 Exemplaren erschienen ist. Darin finden sich u.a. drei LPs (ein Doppelalbum mit Neuaufnahmen von Brian Blade, Kendrick Scott, Tony Allen, Chris Dave, GoGo Penguin u.a. und einer nie zuvor veröffentlichten Live-Aufnahme des Tony Williams Quintet, sowie zwei audiophile LP-Neuauflagen der Blue-Note-Klassiker "Africaine" (1959) von Art Blakey und "Patterns" (1968) von Bobby Hutcherson. Abgerundet wird das Paket durch großformatige Francis-Wolff-Foto-Lithografien von Art Blakey und Elvin Jones, ein Set mit Sammelkarten prominenter Blue-Note-Künstler, die Magazine "Out Of The Blue" und "Spirit & Time: Jazz Drummers On Their Art" und eine Antistatik-Plattenbürste aus Kohlefaser - natürlich mit dem ikonischen Blue-Note-Logo.

Erhältlich ist dieses Traum-Set üblicherweise nur via Abonnement im amerikanischen Blue-Note-Shop

