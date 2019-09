Shabaka Hutchings

Bei The Comet Is Coming geht es Schlag auf Schlag: im März erschien das Impulse!-Debüt "Trust In The Lifeforce Of The Deep Mystery", jetzt legt das Trio die EP "The Afterlife" nach.

"The Comet Is Coming ist das angesagte Power-Jazz-Trio der Stunde", meinte der Bayerische Rundfunk, als er "Trust In The Lifeforce Of The Deep Mystery" im März 2019 zu seinem Album der Woche kürte. Auf dem Album vermischte die Band hedonistische House-Klänge der 1990er, düsteren Funk und psychedelischen Rock mit elektrisierenden jazzigen Improvisationen. Genau dort setzen Saxophonist King Shabaka , Keyboarder Danalogue und Schlagzeuger Betamax nun mit der EP "The Afterlife" auch wieder an. Die Einspielungen entstanden zur selben Zeit wie die von "Trust In The Lifeforce". "Die beiden Aufnahmen können als Weggefährten betrachtet werden, die ohne einander nicht existieren können", erläutert Danalogue, "wie Tag und Nacht, Licht und Dunkel, Schöpfung und Zerstörung. Sie wurden zur selben Zeit gemacht und warenimmer dazu bestimmt, gemeinsam gehört zu werden." Bei einer der sechs neuen Nummern dieser EP, dem fast achtminütigen "All That Matters Is The Moments", erhält The Comet Is Coming grandiose Unterstützung von dem Slam-Poeten Joshua Idehen. Momentan ist "The Afterlife" nur digital erhältlich, eine Vinyl-Version und eine CD-Ausgabe werden aber am 6. Dezember erscheinen.

The Comet Is Coming live:

01.11.19 CH-Zürich, Jazz No Jazz Festival

18.11.19 Berlin, Scope-Festival (Heimathafen Neukölln)