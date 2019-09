Auf Streife im Netz

Sleepless in New York - Robert Glaspers Konzert-Marathon

Dass Robert Glasper meist für ein volles Haus sorgt, weiß jeder, der schon einmal ein Konzert des Pianisten und Keyboarders besucht hat. Trotzdem ging der New Yorker Jazzclub Blue Note im Oktober letzten Jahres ein gewisses Risiko ein, als er Glasper für 48 Auftritte innerhalb von 24 Tagen buchte. Doch der Zulauf war so groß, dass man das Experiment dieses Jahr nicht nur wiederholt, sondern sogar noch verlängert hat. Zwischen dem 3. Oktober und dem 3. November stehen diesmal insgesamt 56 Konzert mit unterschiedlichsten Besetzungen auf dem Programm - mit regulären Bands wie Glaspers Acosutic Trio mit Vincente Archer und Damion Reid (zu dem sich als Gast aber noch DJ Jahi Sundance gesellt) und The Original Robert Glasper Experiment, aber auch neue Projekte mit Esperanza Spalding oder dem Rapper Yasiin Bey (aka Mos Def).

Hatte Glasper 2017 Miles Davis und Mulgrew Miller Tribut gezollt, so wird er diesmal in separaten Shows Stevie Wonder, J Dilla und dem im November 2018 verstorbenen Roy Hargrove die Ehre erweisen. Um am Ende auf die genannten 56 Konzerte zu kommen, muss der dynamische Keyboarder natürlich durchgehend Doppelschichten einlegen.

Rober Glaspers Blue-Note-Programm im Überblick:

03. - 06. Oktober: Glasper with Yasiin Bey (aka Mos Def) featuring Chris Dave, Derrick Hodge & DJ Jahi Sundance

08. - 13. Oktober: Robert Glasper Acoustic Trio featuring Vincente Archer, Damion Reid & DJ Jahi Sundance

15. - 16. Oktober: Glasper with Esperanza Spalding featuring Justin Tyson

17. - 20. Oktober: Glasper’s tribute to Stevie Wonder featuring Luke James & other guests

22. - 23. Oktober: Glasper’s tribute to Roy Hargrove (with Terrace Martin, Keyon Harrold, Marcus Strickland, Ben Williams, Justin Tyson, Elena Pinderhughes & Renée Neufville)

24. - 27. Oktober: Glasper’s tribute to J Dilla featuring Slum Village’s T3 & other guests