Die "Afro"-EPs des Londoner Labels Beating Heart haben sich in den zurückliegenden Monaten als wahre Dancefloor-Knüller in der hippen internationalen Clubszene erwiesen. Für sie ließ das Produzenten-Duo Chris Pedley und Olly Wood vorwiegend afrikanische Kollegen die Field Recordings des britischen Musikethnologen Hugh Tracey (1903-1977) zeitgemäß remixen. "Tanzania Originals" führt die Hörer nun zurück zu den authentischen Quellen. Denn das Album versammelt zwei Dutzend der Field Recordings, die Tracey 1952 in dem ostafrikanischen Land aufgezeichnet hatte. Zu hören gibt es Aufnahmen von Solo-Gesängen und Chants, Mbira-Spieler, Trommlern und Perkussionisten. "Mit dieser Sammlung von Musik aus Tansania setzt Beating Heart seine exzellenten Bemühungen fort, ein neues Publikum mit den Originalaufnahmen und Klängen von Hugh Traceys Kollektion bekannt zu machen", lobt Dr. Lee Watkins, der heutige Direktor der 1954 von Tracey geschaffenen International Library of African Music (ILAM).