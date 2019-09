Vor 50 Jahren nahm Frank Sinatra seinen Welthit "My Way" auf. Das dazugehörige Album hat allerdings noch viel mehr zu bieten - und gibt es als farbiges Vinyl exklusiv bei uns.

Ol' Blue Eyes in Grün – "My Way" kommt als exklusive LP

Frank Sinatra LP Packshot "My Way" Green Vinyl

"Ol' Blue Eyes" war einer von Frank Sinatras diversen Spitznamen, aber auch mit der Farbe Grün hatte er es, denn der Song "Bein' Green" (im Original von Frosch Kermit in der Sesamstraße intoniert) gehörte zu seinem riesigen Repertoire. Der findet sich allerdings nicht auf dem Album, das jetzt - exklusiv in unserem Shop - in strahlendem "clear green vinyl" zu haben ist: "My Way".

Als dieses Album 1969, vor genau 50 Jahren, erschien, dominierten in der Musikwelt längst Rock und Pop, und so hört man Sinatra hier - sehr überzeugend - nicht nur mit großartigen Standards wie "All My Tomorrows" und "Watch What Happens", sondern auch mit kompetent und swingend interpretierten Pop-Songs wie "Yesterday" von den Beatles und Simon & Garfunkel’s "Mrs. Robinson". Es war aber natürlich der Titeltrack, der den größten Erfolg hatte. Er wurde zum Evergreen, chartete international und blieb enorme 75 Wochen in den UK-Charts.