In dem Podcast wird der populäre Jazzsänger mit prominenten Figuren aus der Unterhaltungsbranche "abhängen" und ungezwungen plaudern, nicht nur über Musikalisches.

Wenn Musiker sich mit ihresgleichen unterhalten, ergeben sich für Mithörer oft ungeahnte und tiefere Einblicke. Die Pianistin Marian McPartland bewies das über dreißig Jahre lang in ihrer wunderbaren Radiosendung "Piano Jazz", für die sie unzählige Jazzgrößen zu sich ins Studio holte. Auch Ben Sidran konnte schon auf eine lange, erfolgreiche Musikkarriere zurückblicken, als er für seine Reihe "Talking Jazz" tiefschürfende Gespräche mit Miles Davis, Sonny Rollins, Keith Jarrett und Co. aufzeichnete. Im Zeitalter des Internets und der Smartphones nutzt man für solche Projekte nun einen sogenannten Podcast. So wie es nun Gregory Porter mit "The Hang" machen wird.

Der zweifache Grammy-Gewinner hat sich in wenigen Jahren zu einem der populärsten neuen Stars des Jazz gemausert und wird wegen seiner unkomplizierten, offenen Art auch von seinen Kollegen geliebt. Für den Podcast "The Hang" - zunächst einmal auf zehn Episoden beschränkt - wird er sich ab dem 8. August jede Woche mit einem illustren Gast austauschen. "Es ist ganz einfach", erläutert Gregory das Konzept, "in jeder Episode setze ich mich hin und unterhalte mich mit einem Freund, wir plaudern über Musik, das Leben, Autos, Essen, Wein, was auch immer..."

Zu seinen Gästen werden dabei namhafte Kollegen wie Jeff Goldblum, Kamasi Washington, Annie Lennox, Jamie Cullum und Charlotte Gainsbourg gehören, aber auch der Acid-Jazz-Papst Gilles Peterson, die britische Filmemacherin Amma Asante (die u.a. bei zwei Episoden von "The Handmaid’s Tale" Regie führte), der mehrfach preisgekrönte britische Schauspieler und Sänger Giles Terera ("Hamilton") sowie Blue-Note-Präsident Don Was. Jede Episode bietet einen aufschlussreichen, freimütigen und ausführlichen Chat zwischen Gregory Porter und einem seiner talentierten Freunde. Abonniert werden kann "The Hang" ab sofort via Apple Podcast, acast und YouTube.

Episodenübersicht für Gregory Porters Podcast "The Hang":

08. August - Episode 1: Jeff Goldblum / 15. August - Episode 2: Kamasi Washington / 22. August - Episode 3: Annie Lennox / 29. August - Episode 4: Charlotte Gainsbourg / 05. September - Episode 5: Amma Asante / 12. September - Episode 6: Jamie Cullum / 19. September - Episode 7: Giles Terera / 26. September - Episode 8: GUEST TBC / 03. Oktober - Episode 9: Don Was / 10. Oktober - Episode 10: Gilles Peterson