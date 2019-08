Various Artists

Dass ein nicht fiktiver Film, der Jazz zum Thema hat, die Leinwände amerikanischer Kinosäle erobert, kommt nicht alle Tage vor. Der ebenso aufschlussreichen wie spannenden Dokumentation "Blue Note Records: Beyond The Notes" der Schweizer Filmemacherin Sophie Huber ist dieses Kunststück gelungen.

Die Presse überschlug sich vor Begeisterung: "Fesselnd" (Los Angeles Times), "durchweg faszinierend" (The Hollywood Reporter), "nahezu makellos" (The Guardian). "Der Film erzählt die Geschichte des legendärsten Jazzlabels - und veranschaulicht, wie es das Label schafft, auch in der Gegenwart noch Erfolg zu haben", schrieb der Rolling Stone. "‘Beyond The Notes’ erklärt genau, was Blue Note von anderen Jazzlabels unterscheidet - und warum sein Katalog von Musikern und Fans fast wie ein Heiligtum verehrt wird." Bei Rotten Tomatoes erhielt "Blue Note Records: Beyond The Notes" 93% positive Kritiken und das Prädikat "garantiert frisch".

Jetzt wird der Film, der erst kürzlich mit dem Musikpreis des Deutschen Dokumentarfilmpreises ausgezeichnet wurde, am 6. September auf DVD und Blu-Ray erscheinen sowie auch digital erhältlich sein. Als Bonusmaterial zu der ursprünglichen 86-minütigen Dokumentation gibt zwei exklusive Ausschnitte von einem Auftritt der Blue Note All Stars mit Herbie Hancock, Wayne Shorter, Robert Glasper und Ambrose Akinmusire. Zu hören sind sie mit Glaspers "Bayyinah" und Shorters Klassiker "Masqualero".