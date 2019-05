Anzug und Krawatte können Sie getrost im Kleiderschrank lassen, wenn Sie im Spätherbst eines der Deutschland-Konzerte von Herbie Hancock besuchen möchten. Denn die Musik, die er dort mit seiner Band spielen wird, dürfte eher der schweißtreibenden Art sein. Was einen erwartet, fasst Herbies neuer musikalischer Partner Terrace Martin in Worte, die man wohl besser im blumigen Original stehen lässt: "This shit is some gangster shit. This shit I'm doing with Herbie? This shit ain't no motherfucking suit-and-tie, oh-my-god-is-it-jazz - nah. This shit feel like N.W.A, just with positivity, just with saying love instead of saying 'bitch'."

Terrace muss es wissen. Zählt er doch seit rund drei Jahren zum Nukleus von Herbies aktueller Band und wirkt als Produzent, Keyboarder und Altsaxophonist auch an dessen kommendem Album mit, auf das Hancock-Fans nach diversen Ankündigungen nun schon seit weit über einem Jahr warten. Darauf soll die musikalische Welt von Herbie Hancock mit jener von Terrace Martin kollidieren. Durch Musiker wie u.a. Wayne Shorter, Lionel Loeuke, James Genus und Zakir Hussain auf der einen Seite, sowie Kendrick Lamar, Kamasi Washington, Robert Glasper, Thundercat, Flying Lotus, Common, Snoop Dogg und Derrick Hodges auf der anderen. Wenn das Album nur halb so grandios klingt, wie es auf dem Papier aussieht, wird es sensationell werden! "Ich lerne eine Menge von den jungen Leuten, mit denen ich arbeite", verriet Hancock, als er letztes Jahr über das Projekt sprach."Darüber freue ich mich. Ich will nie aufhören zu lernen."

Mit welcher Besetzung Herbie nach Deutschland kommt, steht noch nicht fest. In den USA wird er kurz zuvor aber mit Terrace Martin, Vinnie Colaiuta, James Genus und Lionel Loueke auftreten, teils in Doppelkonzerten mit Kamasi Washingtons Band.

Der Kartenvorverkauf für Deutschland hat bereits begonnen.

Herbie Hancock Deutschland-Tournee 2019:

06.11.2019 BIELEFELD - Rudolf-Oetker-Halle

07.11.2019 DÜSSELDORF - Tonhalle

10.11.2019 FRANKFURT/M. - Jahrhunderthalle

13.11.2019 MÜNCHEN - Philharmonie

24.11.2019 HAMBURG - Großer Saal der Elbphilharmonie

27.11.2019 LEIPZIG - Kongresshalle

29.11.2019 BADEN-BADEN - Festspielhaus

01.12.2019 ERFURT - Parksaal

02.12.2019 BERLIN - Philharmonie