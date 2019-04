Wenn man so vielseitig talentiert ist wie Jacob Collier, reicht ein Album scheinbar nicht, wenn man seine gesamte musikalische Bandbreite ausleben möchte. Daher erscheint sein diesjähriges Albumprojekt "Djesse" auch gleich in insgesamt vier Folgen. Die Collier-Komposition "Make Me Cry" ist jetzt die erste Auskopplung aus "Djesse Vol. 2", dem Album, das am 28. Juni das Licht der Welt erblicken wird. Nach dem ambitionierten Vorgänger, auf dem Collier mit Orchesterklängen und Weltmusik jonglierte, soll es diesmal etwas ruhiger zugehen.

"Make Me Cry", eine für Collier-Verhältnisse geradezu zurückhaltende Ballade, zeigt wo es hingehen soll. Hört man aber genauer hin, verraten auch hier die ausgefeilte Harmonik und die sich zum Ende hin ständig steigernde Intensität den Meister. Auch "Djesse Vol. 2" wird übrigens wieder eine Reihe musikalischer Gäste beinhalten, diesmal werden Dodie, Maro, Sam Amidon, Kathryn Tickell und Becca Stevens dabei sein.