Die neunfache Grammy-Gewinnerin Norah Jones ist nicht nur für ihre leise und dennoch eindringliche Musik bekannt, sie ist auch kein Mensch lauter Worte oder plakativer Werbeaktionen. Nach der Veröffentlichung ihres weltweit begeistert aufgenommenen Albums "Day Breaks" im Jahr 2016 und den dazugehörigen strapaziösen Interviewreisen und Konzerten rund um den Globus, kehrte sie im letzten Jahr still und leise ins Studio zurück, mit der alleinigen Absicht, ihrer Muse ohne jeglichen Druck kreativ zu folgen. Jones genoss die Freude und Spontaneität des Musizierens ohne Albumkonzept oder Deadlines und traf sich mit verschiedenen Freunden zu kurzen, weitgehend improvisierten Sessions, um zusammenzuarbeiten und "zu sehen, was passiert".

Vier so entstandene Titel veröffentlichte Jones im vergangenen Jahr ohne großes Aufheben allein digital: "My Heart Is Full", "It Was You", "A Song With No Name" und "Wintertime". Sie reichen von überraschenden elektronischen Experimenten über akustische Folk-Balladen bis hin zu mit Orgeln und Horn getränkten Soul-Songs. Ohne die üblichen Marketingkniffe fanden auch diese Songs von Norah Jones auch auf diesem Weg wieder Millionen Fans. Daher fiel nun die Entscheidung leicht, die Lieder mit drei brandneuen Werken zu einer Song-Collection zusammenzustellen.

"Begin Again" heißt das Werk, das im Ganzen viel mehr ist als nur eine "Single-Sammlung". Es präsentiert sieben kreative Momentaufnahmen einer der vielseitigsten und über Jahre hinweg faszinierendsten Künstlerinnen der Musikwelt.