Bei den Schlossfestspielen in Regenburg wird sich die Pianistin und Sängerin am 17. Juli mit Joe Lovano und Marc Ribot präsentieren.

"Er ist die Antwort des Jazz auf George Clooney oder Jeff Bridges", schrieb das Wall Street Journal einmal über Joe Lovano, "ein dynamischer Akteur, der jedes Mal eine preiswürdige Leistung abliefert." Zu einem ähnlichen Urteil kam wohl auch Diana Krall, als sie 2017 bei einem Benefiz-Konzert zu Ehren des 2007 verstorbenen Saxophonisten Michael Brecker erstmals die Gelegenheit hatte, mit Lovano die Bühne zu teilen. Die Chemie zwischen der Pianistin und dem Saxophonisten stimmte auf Anhieb. Sie verstanden sich sogar so gut, dass sie das Experiment im folgenden Jahr bei zwei weiteren Konzerten in den USA wiederholten.

Jetzt hat Diana Krall Joe Lovano dazu eingeladen, sie und ihr exzellent besetztes Quartett auf einer Ende Juni startenden Europa-Tournee zu begleiten. Den einzigen Deutschland-Auftritt in diesem Rahmen wird das Ensemble, das außerdem den Gitarristen Marc Ribot, den Bassisten Robert Hurst und Drummer Karriem Riggins featuret, am 17. Juli bei den Schlossfestspielen in Regensburg bestreiten. Ein exklusives Konzert, das man sich nicht entgehen lassen sollte.

Für Schlagzeilen hat Diana Krall im letzten Jahr mit dem Gershwin-Tribute-Album "Love Is Here To Stay" gesorgt, das sie im Duett mit dem legendären Crooner Tony Bennett sowie dem Bill Charlap Trio für Verve Records aufgenommen hatte. Joe Lovano, der mehr als 25 Jahre lang zu den Stars von Blue Note Records gehört hatte, brachte Anfang des Jahres mit "Trio Tapestry" sein erstes Soloalbum bei ECM Records heraus.