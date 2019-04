James Last – 90th Anniversary!

Einer der bekanntesten und erfolgreichsten Bandleader der Welt wäre in diesem Jahr 90 Jahre alt geworden.

Seine einzigartigen Arrangements und Kompositionen sowie sein unvergleichlicher HAPPY SOUND haben Menschen überall auf der Welt begeistert und sorgten für über 80 Millionen verkaufte Tonträger und mehr als 200 Goldene Schallplatten.



41 Alben davon erscheinen nun in einer streng limitierten und digital remasterten 25 CD-Box, mit zahlreichen Ausschnitten aus den beliebten James Last Serien wie "Non Stop Dancing", "Ännchen von Tharau", "Käptn‘ James", "Polka-Party" und Kultalben wie "Voodoo-Party", "Hair", "Hansimania", "Seduction" oder "James Last spielt die Beatles". Als Highlights finden sich außerdem die beiden raren japanischen Alben "Sekai Wa Futari No Tameni" und "Paintings". Das 68-seitige Booklet enthält persönliche Zeilen der Familie Last, Liner Notes von Thomas Macho, einen Text vom langjähirgen Freund und Keyboarder der Band Thomas Eggert sowie zahlreiche private und öffentliche Bilder und 5 Fotokarten mit interessanten Fakten zum Bandleader und seinen Erfolgen.

Die hochwertig designte Box ist streng limitiert und für jeden Hansi Fan ein absoluter Muss!



…und wer noch nicht genug hat: als zweite Geburtstagsüberraschung erscheint nun auch eine 3CD "Very Best of" mit vielen Hits und Klassikern, Eigenkompositionen sowie "Music Around the World" – von "Biscaya" und "Der einsame Hirte" zu wahren Schätzen und Raritäten wie "Besinnung" ist alles dabei!

