"Was hier live im New Yorker Jazz-Gral Village Vanguard aufgenommen wurde, ist eine der Sternstunden der aktuellen Gitarrenrenaissance im Jazz", schrieb Ulrich Steinmetzger 2017 in der Leipziger Volkszeitung über "Small Town", das erste Duo-Album von Bill Frisell und Thomas Morgan. "Intuitiv geführte Dialoge hört man, saitenweise in einen milden Fluss gegossen, schön und immer schöner. […] Die sanften Klangmalereien sind wie leuchtende Aquarelle, hingebreitet mit immensem spielerischem Können." Im März 2018 bestieg das Duo einmal mehr die Bühne des legendären Clubs im Greenwich Village, um dort auch sein zweites Album "Epistrophy" live einzuspielen. Und in dem intimen Rahmen beweist das Duo erneut sein ungemein einfühlsames Zusammenspiel. Auf dem Programm standen wie schon beim ersten Album poetische Preziosen aus dem Americana-Songbook ("All In Fun", "Red River Valley", "Wildwood Flower" und "Save The Last Dance For Me"), allseits bekannte Jazzstandards (Thelonious Monks "Epistrophy" und "Pannonica" sowie Billy Strayhorns"Lush Life"), ein Filmsong von John Barry (das Titelstück für den James-Bond-Film "You Only Live Twice") und eine intensive Version einer Paul-Motian-Komposition ("Mumbo Jumbo"). Das neue Album von Bill Frisell und Thomas Morgan wird am 12. April bei ECM Records erscheinen. Ihre unter die Haut gehende Interpretation des Frank-Sinatra-Hits "In The Wee Small Hours Of The Morning" kann man aber schon jetzt auf allen Streaming-Plattformen kennenlernen.