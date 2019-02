Seit der Veröffentlichung ihres Albums "Alles Gold" im Juni 2018, auf dem bekannte Songs der deutschen Hip-Hop Szene im Gewand des Oldtime-Jazz erklingen, begeistern Goldmeister das Publikum im TV sowie live. So waren Goldmeister zu Gast bei "My Hit. Your Song." und Silvester vor dem Brandenburger Tor. Bei ihren Clubkonzerten bewiesen sie ein ums andere Mal, dass ihre swingenden Version von Klassiker wie "Sie ist weg" von den Fanta4, "Mit Dir" von Freundeskreis und Peter Fox' "Haus am See" förmlich zum Tanzen einladen und jedes Konzert zu einem mitreißenden Erlebnis machen.

Ab März sind Goldmeister wieder live und in Farbe zu erleben:

23. März 2019 Jahrhunderthalle Club, Frankfurt

24. März 2019 clubCANN, Stuttgart

25. März 2019 Technikum (im Werksviertel Mitte), München

24. Mai 2019 König Albert Theater, Bad Elster

26. Mai 2019 Täubchenthal, Leipzig

05. Juli 2019 Schloss Homburg, Nümbrecht

18. August 2019 Mosel Musikfestival, Trier

Mehr Informationen und Tickets finden Sie hier.