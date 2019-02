"Ich bin wie Sting", meinte Dominic Miller letztes Jahr in einem Interview, "wir arbeiten auf sehr ähnliche Weise. Wir lieben es, immer andere Wege einzuschlagen. Mein neues Album ist sehr energiegeladen. Es hat eine ganze Menge Power - vor allem für eine ECM-Platte. Wir spielen ein paar wirklich harte Grooves. Es ist ganz anders als das vorherige Album." Das Album, von dem Miller damals sprach, trägt den Titel "Absinthe" und wird am 1. März bei ECM erscheinen. Zu hören ist er darauf mit einer sehr dynamischen Band mit Bandoneónspieler Santiago Arias und Keyboarder Mike Lindup, die von dem Bassisten Nicholas Fiszman und Schlagzeuger Manu Katché (wie Miller selbst ein Sting-Veteran) angetrieben wird. Kurz vor der Veröffentlichung des Albums startet Dominic Miller eine Welttournee, in deren Verlauf er auch viermal in Deutschland Station machen wird. Am 21. Februar wird die Band (mit dem großartigen Ziv Ravitz anstelle von Manu Katché) die Tournee mit einem Auftritt im Kölner Stadtgarten starten. Gleich zwei Konzerte finden am 10. und 11. März im Berliner A-Trane statt. Und am 17. März gastiert das Quintett schließlich noch im Frankfurter Hof in Mainz.

Dominic Miller Band "Absinthe"-Tournee 2019:

Dominic Miller (g), Santiago Arias (bandone’n), Nicolas Fiszman (b), Mike Lindup (kb), Ziv Ravitz (dr)

21.02.2019 Stadtgarten, Köln

10.03.2019 A-Trane, Berlin

11.03.2019 A-Trane, Berlin

17.03.2019 Frankfurter Hof, Mainz