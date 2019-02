JazzEcho-Plattenteller

Vier von fünf Sternen vergab der STERN diese Woche dem Album "Blood Siren" von Sarah McCoy und widmeten ihr fast eine ganze Seite. Das muss man als Newcomerin auch erstmal schaffen. AUDIO hörte wie immer genau hin, zeichnete das Album als "Audiophile CD des Monats" aus und schreibt "Diese Platte ist ein Abenteuer… Sarah McCoy präsentiert 13 ruhige, meist klaviergetriebene Stücke, voller Falltreppen und gründlich unheimlich… Ein großer Wurf."

Selbstverständlich soll ein außergewöhnliches Album wie dieses nicht nur denen vorbehalten sein, die es digital auf CD oder im Streaming genießen. Für Freunde des Analogen ist es auch als Doppel-LP (mit drei bespielten Seiten) erschienen. Das imposante Coverporträt der Künstlerin kommt in LP-Größe natürlich noch viel besser zur Geltung, und auch die Musik macht sich ganz hervorragend in dem Format. Fachblatt MINT urteilt: "Akustisch klingt die Aufnahme so, wie man es von einem audiophilen Schwergewicht erwarten darf. Tiefer Raum und sattes Ausklingverhalten des Pianos… geben der Aufnahme eine Räumlichkeit, die digital kaum zu toppen sein dürfte."

Die LP wurde selbstverständlich in 180gr-Vinyl gefertigt und kommt mit gefütterten Innenhüllen und den Lyrics der exzentrischen Amerikanerin auf den Hüllen-Innenseiten daher.

LIVE:

27.3. Hamburg, Kampnagel

28.3. Berlin, The Liberate

29.3. Bremen, Women In (E)motion Festival

Weitere Termine in Vorbereitung!