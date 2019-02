Various Artists

No Tricks

Ein akustisches Piano, ein deeper Beat, komplexe, sich ständig steigernde Soul-Vocals, das sind die Ingredienzien der hypnotischen Single "You've Changed". Mit dem Track stellt sich Lophiile, einer der angesagtesten jungen britischen Producer, als Blue-Note-Künstler vor.

Lophiile (richtiger Name: Tyler Acord) ist bereits bekannt für seine Mischung aus Hip-Hop, R & B und Jazz. Er hat sich einen Namen gemacht, indem er für eine angesagte, neue Künstlergeneration erfolgreiche Tracks produziert hat: H. E. R., GoldLink, Gallant und diverse andere.

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm: Lophiiles Mutter war eine Gospelsängerin, sein Vater war Trompeter und Tontechniker, schon früh lernte der Junge Motown- und Soul-Klassiker kennen. "You've Changed" ist die erste Auskopplung aus der am 21. Februar erscheinenden 5-Track-EP "To Forgive". Mit seinem Mix aus Jazzmotiven, Hip-Hop-Rhythmen, zerhackten Vocal-Samples und gefühlvollem Klavier ist es eine perfekte Einführung in Lophiiles musikalische Vision.