Er hat eine weite Reise hinter sich: vor Jahren zog es Singer-Songwriter J.S. Ondara von Nairobi/Kenia nach Minneapolis/USA. Um sein am 15. Februar erscheinendes Debütalbum "Tales Of America" vorzustellen, trat er nun auch erstmals in seinem Leben eine Reise nach Europa an. Das Berliner Radio Eins war vom ersten Augenblick an begeistert von seinen Songs und lud ihn zu einem der populären "Loungekonzerte" am Sendersitz Potsdam ein. Dort trat der Sänger, der auf seinem Album mit Band zu hören ist, in einer intimen Akustiksession nur mit Gitarre auf. Das Publikum war nichtsdestotrotz begeistert. Wer nicht dabei war oder die Liveübertragung verpasst hat, kann das Konzert hier nacherleben.