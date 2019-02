Auf Streife im Netz

Rund 60 Filmmusiken hat der Jazztrompeter Terence Blanchard in den letzten 30 Jahren komponiert und eingespielt. Der Einstieg in diese Nebenkarriere gelang ihm 1991, als der Regisseur Spike Lee ihn erstmals für "Jungle Fever" engagierte. Seitdem arbeiteten die beiden über ein Dutzend Mal bei New-Black-Cinema-Klassikern wie etwa "Crooklyn" (1994), "Malcolm X" (1992) und "Summer Of Sam" (1999) zusammen, aber auch bei von der Kritik gepriesenen Dokumentarfilmen wie "4 Little Girls" (1997) und "When The Levees Broke: A Requiem In Four Acts" (2006).

Einen seiner bislang fünf Grammys gewann Blanchard übrigens 2008 für "A Tale Of God’s Will (A Requiem For Katrina)". Das Blue-Note-Album enthielt die Musik, die er für Spikes Lees Dokumentation über die katastrophalen Auswirkungen des Hurrikans Katrina geschrieben und aufgenommen hatte. Einen Oscar für ihren Arbeiten konnten beide aber bislang noch nicht gewinnen.

Das könnte ihnen mit "BlacKKKlansman" nun endlich gelingen. Der Film ist dieses Jahr nämlich gleich in sechs Kategorien nominiert. Während Spike Lee selbst erstmals im Rennen um den Preis für den besten Regisseur ist, kann Terence Blanchard ebenfalls zum ersten Mal auf den Oscar für die beste Original-Filmmusik spekulieren. Ob ihnen der Doppelerfolg gelingt, wird man am 24. Februar erfahren. Denn dann werden die Oscars in Los Angeles zum 91. Mal vergeben.

Wer Terence Blanchard als dynamischen Trompeter und Bandleader erleben möchte, dem sei erneut sein großartiges letztjähriges Livealbum zusammen mit seiner Band The E-Collective ans Herz gelegt.