ECM Sounds

Ästhetische Papphüllen im originalen Design. Haptisch Qualität und herausragender Klang zum Download-Preis. So präsentierte ECM Records vor zehn Jahren zu seinem 40. Jubiläum eine erste, mit viel Beifall bedachte Sammlung von 40 "Touchstones". Jetzt, zum 50. Jubiläum, sind es natürlich 50 wegweisende Alben aus der nunmehr fünf Jahrzehnte umspannenden Geschichte von ECM, die Kenner dazu einladen, eventuelle Lücken in ihren Sammlungen zu schließen, und jungen Hörern den ersten Zugang zu "einer der prägenden Klangwelten des letzten halben Jahrhunderts" (The New Yorker) eröffnen. Nicht zu vergessen, dass einige der 50 Titel seit längerer Zeit im Handel vergriffen sind.

Die in dieser Reihe erscheinenden Titel spiegeln die Breite des künstlerischen und auch stilistischen Spektrums des Labels wieder. Die Alben sind gleichermaßen Prüf- wie Meilensteine: diesmal befinden sich unter den "Touchstones" etwa Chick Coreas erstes Soloalbum für ECM ("Piano Improvisations Vol. 1") und sein hochgelobtes Duett mit dem Vibraphonisten Gary Burton ("Crystal Silence"), der Klassiker "Witchi-Tai-To" vom Jan Garbarek/Bobo Stenson Quartet und "Standards Vol. 1" von Keith Jarrett, Gary Peacock und Jack DeJohnette. Dass ECM auch schwarzen Improvisationskünstlern schon früh eine Plattform bot, beweisen Meisterwerke wie Bennie Maupins "The Jewel in the Lotus". George Adams’ "Sound Suggestions", Leo Smiths "Divine Love" und Julian Priesters "Love, Love", die ebenfalls in der "Touchstone"-Edition neu aufgelgt werden. Die ersten 25 Titel der Serie liegen schon vor, die restlichen 25 werden im Mai erscheinen.

Bereits jetzt erhältlich:

1010 Paul Bley: Ballads

1014 Chick Corea: Piano Improvisations Vol.1

1056 Ralph Towner/Gary Burton: Matchbook

1076 Barre Phillips: Mountainscapes

1084 Eberhard Weber: The Following Morning

1097 Pat Metheny: Watercolors

1139 Mick Goodrick: In Pas(s)ing1141 George Adams: Sound Suggestions

1143 Leo Smith: Divine Love

1169 Jan Garbarek/Kjell Johnsen: Aftenland

1218 Steve Tibbetts: Northern Song

1220 Mike Nock: Ondas

1255 Keith Jarrett: Standards Vol. 1

1262 Kenny Wheeler: Double,Double You

1272 John Abercrombie: Night

1292 Dave Holland Quintet: Seeds Of Time

1322 David Torn: Cloud About Mercury

1346 Terje Rypdal: Blue

1375 Dino Saluzzi: Andina

1458 Louis Sclavis Quintet: Rouge

1475 Miroslav Vitous/Jan Garbarek: Atmos

1478 Surman/Warren: The Brass Project

1486 Stephan Micus: To The Evening Child

1604 Bobo Stenson Trio: War Orphans

1657 Peter Erskine: Juni

Ab Mai erhältlich:

1024 Gary Burton/Chick Corea: Crystal Silence

1030 Gary Burton: The New Quartet

1032 Ralph Towner: Diary

1038 Art Lande / Jan Garbarek: Red Lanta

1041 Jan Garbarek/Bobo Stenson: Witchi-Tai-To

1043 Bennie Maupin: The Jewel in the Lotus

1044 Julian Priester: Love, Love

1048 Paul Motian: Tribute

1052 Steve Kuhn: Trance

1120 Bill Connors: Of Mist & Melting

1128 Jack DeJohnette: New Directions

1160 Steve Swallow: Home

1193 John Surman: The Amazing Adventures...

1230 Don Cherry/Ed Blackwell: El Corazon

1242 Miroslav Vitous: Journey's End

1339 Edward Vesala: Lumi

1352 Gary Peacock: Guamba

1373 Dave Holland Trio: Triplicate

1390 John Abercrombie/Marc Johnson/Peter Erskine

1464 David Darling: Cello

1577 Keith Jarrett: At The Blue Note, 3rd CD

1744 Trygve Seim: Different Rivers

1752 Arild Andersen: The Triangle

1760 Enrico Rava: Easy Living

1906 Susanne Abbuehl: Compass