"Wer sind deine Vorbilder?" wird Jacob Collier ständig gefragt, mehr denn je jetzt, wo er mit seinem neuen Albumprojekt "Djesse" Aufsehen erregt. Obwohl Collier alles andere als wortkarg ist, muss er sich gedacht haben: Musik sagt mehr als tausend Worte. Eine ganz aktuell von ihm zusammengestellte Spotify-Playlist kommentiert er so: "I collected the worlds that inspired 'Djesse Vol. 1' and put them in a playlist! Go deep dive!".

Das abwechslungsreiche Programm springt von The Police zu Weather Report und Igor Stravinsky und wieder zurück, und macht dabei erstaunlich viel Spaß und Sinn. Am Ende hat man Collier und die Welt in seinem Kopf ein bisschen besser kennengelernt.