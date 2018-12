Seit er dem Schlagzeuger Paul Motian 1981 bei der Einspielung des Klassikers "Psalm" zur Seite stand, konnte man den großartigen Saxophonisten Joe Lovano auf einer ganzen Reihe von ECM-Alben erleben. Mal als Sideman von Gitarrist John Abercrombie, Bassist Marc Johnson oder Pianist Steve Kuhn und natürlich immer wieder als Mitglied von Motians brillantem langjährigen Trio, das von Bill Frisell komplettiert wurde. So ist es fast schon überraschend, dass Lovano mit "Trio Tapestry" erst jetzt sein erstes Album als Leader für Manfred Eichers Label aufgenommen hat. Auf dem präsentiert er sich mit einem exzellenten neuen Trio, in dem Pianistin Marilyn Crispell und Schlagzeuger Carmen Castaldi kongeniale Partner sind. "Marilyn verfügt über einen so wunderbaren Klang und Anschlag und Wortschatz", schwärmt der Tenorsaxophonist, der in seiner Karriere schon mit Tastengrößen wie McCoy Tyner, Hank Jones, Michel Petrucciani, Yosuke Yamashita, Mulgrew Miller und Kenny Werner arbeitete. Carmen Castaldi, mit dem Lovano in Cleveland aufwuchs, erweist sich als ungemein einfühlsamer Schlagzeuger, der die Stücke subtil und detailreich ausschmückt. "Wir spielen wie ein Orchester zusammen, erschaffen einen erstaunlichen Klangteppich", sagt Lovano. "Obwohl das gesamte Material von mir stammt, tragen wir alle gleich viel zu dieser Musik bei, erschaffen so Musik in der Musik und harmonisieren sie auf eine ganz besondere Weise." "Trio Tapestry" wird am 25. Januar 2019 auf CD und Vinyl erscheinen, kann aber schon jetzt vorbestellt werden. Als Appetizer ist ab sofort der Track "Seeds Of Change" auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar.