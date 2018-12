Various Artists

Frage: Was haben die auf dem aktuellen Box-Set Set "Norman Granz - The Founder" versammelten Jazz-Größen von Charlie Parker über Lester Young, Oscar Peterson, Count Basie, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong und Dizzy Gillespie bis hin zu Sonny Rollins, Stan Getz und Ben Webster gemeinsam?

Antwort: Sie alle sind Legenden, denen in Zusammenarbeit mit Produzent Norman Granz Aufnahmen für die Ewigkeit gelangen. Der Jazz-Impressario, Konzertveranstalter und Verve-Labelgründer war eine der prägendsten Persönlichkeiten des Musikgeschäftes des zwanzigsten Jahrhunderts. Er brachte den Jazz in die Konzerthallen ("Jazz at the Philharmonic") und in die Hitparaden, brachte Ella Fitzgerald und Oscar Peterson an ein breites Publikum, und war zudem ein früher Verfechter der Rassengerechtigkeit.

Begleitend zu der in den USA erschienenen aufsehenerregenden Buch-Biografie "Norman Granz: The Man Who Used Jazz for Justice" bringt das 4-CD-Set "Norman Granz - The Founder" mit ausführlichen Linernotes von Autor Tad Hershorn eine Menge der wichtigsten, swingendsten oder einfach rundum gelungensten Tracks aus seinem Schaffen zusammen. Jazz-Perlen von 1942 - 1960, die nicht nur Spaß machen, sondern ganz nebenbei auch noch amerikanische Jazz-Geschichte vermitteln.

Disc 1: Mercury/Clef, 1942-1948

1. I Blowed and Gone - Dexter Gordon

2. Blues - Nat "King" Cole, Illinois Jacquet & Les Paul

3. I Got Rhythm - Coleman Hawkins, Charlie Parker & Lester Young

4. Picasso - Coleman Hawkins

5. Sono - Harry Carney

6. The Bloos - George Handy & His Orchestra

Disc 2: Mercury/Clef, 1949-1954

1. Tenderly - Oscar Peterson Duo with Ray Brown

2. Vignette at Verney’s - Ralph Burns Orchestra with Lee Konitz

3. Lullaby of the Leaves - Anita O’Day

4. The New Basie Blues - Count Basie and His Orchestra

5. Con Poco Coco - Andre’s All Stars

6. Castle Rock - Johnny Hodges

7. Jeep’s Blues - Johnny Hodges

8. (Ad Lib) Slow Dance - Fred Astaire

9. No Strings (I’m Fancy Free) - Fred Astaire

10. Flamingo - Benny Carter and His Orchestra

11. With the Wind and the Rain in Your Hair - Tal Farlow

12. Easy Living - Buddy DeFranco & Oscar Peterson Quartet

13. Blues for the Count - Count Basie and His Orchestra

14. They Can’t Take That Away from Me - Buddy DeFranco & Oscar Peterson

Disc 3: Norgran/Verve, 1954-1957

1. I Thought About You - Billie Holiday

2. I Thought About You - Ella Fitzgerald

3. Like Someone in Love - Bud Powell

4. Pig Ears and Rice - Lionel Hampton and His Orchestra

5. Can’t We Be Friends - Ella Fitzgerald & Louis Armstrong

6. Blue Room - Bing Crosby & Buddy Bregman

7. Taking a Chance on Love - Lester Young & Teddy Wilson

8. What A Little Moonlight Can Do - Billie Holiday

9. Falling in Love with Love - Oscar Peterson Trio

10. Yellow Rose of Brooklyn - Harry "Sweets" Edison & Buddy Rich

11. Time After Time - Lawrence Brown

Disc 4: Verve, 1957-1960

1. Day By Day - Coleman Hawkins Newport All-Stars feat. Pete Brown

2. On the Sunny Side of the Street - Dizzy Gillespie, Sonny Stitt & Sonny Rollins

3. It Never Entered My Mind - Stan Getz

4. I Know That You Know - Stuff Smith

5. D and E Blues - The Modern Jazz Quartet

6. Budd Johnson - Ben Webster

7. If I Were a Bell - Blossom Dearie

8. Chelsea Bridge - Gerry Mulligan & Ben Webster

9. Line for Lyons - Gerry Mulligan & Paul Desmond

10. Somp’m Outa’ Nothin’ - Lee Konitz & Jimmy Giuffre

11. Thank You Charlie Christian - Herb Ellis

12. Lonely Town - Mel Tormé & Marty Paich Orchestra

13. Evil Eyes - Terry Gibbs Big Band