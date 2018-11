Behind The Sound - Blick hinter die Kulissen des R+R=Now-Albums

Eine abgefahrene Reise durch Neo-Soul und Future-Funk, Westcoast-Jazz und instrumentalen Hip Hop ist das Album "Collagically Speaking" von R+R=NOW, der neuen Band um Pianist Robert Glasper. Ursprünglich 2017 für einen Festival-Auftritt in Texas formiert, besteht R+R=NOW neben Glasper aus dem Keyboarder/Produzenten Terrace Martin und dem Trompeter Christian Scott aTunde Adjuah. Dazu kamen der DJ/Beatboxer Taylor McFerrin (Sohn des Sängers Bobby McFerrin), Bassist/Produzent Derrick Hodge und der Schlagzeug-Newcomer Justin Tyson. Die letzteren vier haben sich jetzt in einer "Behind The Sound" betitelten Videoreihe, selbstverständlich mit viel Musik, zu ihrer Arbeit an dem Produkt geäußert. Ein verdammt interessanter Blick hinter ansonsten geschlossene Studiotüren.