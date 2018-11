JazzEcho-Plattenteller

Die Branche des "schwarzen Goldes" freut sich, denn auch dieses Weihnachtsfest werden wieder Schallplattenspieler verschenkt und Weihnachtsgeld in LPs investiert. Geschenktipps für Turntable-Fans gibt es viele, für Leute die Lust auf ein Rundum-Paket in Sachen Jazz und Vinyl verspüren, dürfte die Compilation "aboutJAZZ" goldrichtig sein. 42 handverlesene Jazz-Tracks auf insgesamt 4 LPs erhält man da auf einen Schlag.

"Put Your Records On" (Corinne Bailey Rae) - die Weihnachtsfeiertage sind gerettet! Im Vinyl-"Fever"(Malia & Boris Blank) kann man den Plattenspieler "Night & Day" (Diana Krall) rotieren lassen, nach dem Motto: "Don't Stop The Music" (Jamie Cullum). Die vier Scheiben sind zwar nicht "Blue In Green" (Miles Davis) sondern so schwarz wie "Black Coffee" (Peggy Lee), dafür sorgt das knackfrische Remastering aber fürs "Feeling Good" (Nina Simone).