Ella Fitzgerald At The Shrine

Den jährlich am dritten Samstag im April stattfindenden Record Store Day muss man keinem Musikfan mehr vorstellen. Mit weltweit über 3.000 teilnehmenden unabhängigen Plattenläden gilt er gemeinhin als "the biggest music event in the world". Auch zum inzwischen international praktizierten "Schwarzen Freitag" im November haben diese Händler inzwischen etwas zu bieten, allerdings gibt es dort statt banaler Schnäppchenjägerei exklusive, limitierte Veröffentlichungen.

Dieses Jahr wirft auch das Verve-Label eine interessante LP in auffällig gelb-transparentem Vinyl ins Rennen: "Ella at the Shrine", den Nachfolger zum erfolgreichen Albumvorgänger "Ella at Zardi's". Verve hatte dafür im Keller gestöbert und ein komplett unveröffentlichtes Fitzgerald-Konzert entdeckt! Bei Stars wie Ella, von denen in der Regel jede Sekunde Musik längst auf dem Markt ist, ist so etwas gelinde gesagt eine kleine Sensation. Der Gig war im Februar 1956 im edlen Nachtclub Zardi's Jazzland in Hollywood mitgeschnitten worden und zeigt Ella in Traumkondition: swingend, lebendig und voller Witz.

Ein unbeschrifteter Bandkarton, der im Rahmen der Recherchen ebenfalls genauer begutachtet wurde, löst jetzt gleich erneut Freude aus: eine Woche zuvor hatte Produzent Norman Granz bereits ein anderes Konzert der Sängerin mitgeschnitten, diesmal im altehrwürdigen Shrine Auditorium in Los Angeles, das 1925 errichtetet wurde und über 6000 Besucher fasst. Noch immer finden dort Zeremonien der Oscar-, Grammy- und Emmy-Verleihungen statt.

Weder die Beschriftung des Bandkartons noch die mitgeschnittenen Ansagen weisen Ellas Begleiter aus, man kann aber wohl davon ausgehen, dass es sich um dieselben Musiker handelt, die auch im Zardi's mit ihr auftraten: Don Abney - Piano, Vernon Alley oder Joe Mondragon - Bass und Frank Capp - Drums. Die sieben Titel des Sets ergeben keine allzu lange Spielzeit, daher läuft das poppig-gelbe Vinyl mit 45 RPM. Wer es ergattern möchte, sollte schnell zu einem der teilnehmenden Händler des Record Store Day sprinten. Zusätzlich haben auch diese Plattenläden die Ella-LP im Programm.

TRACKLIST

SIDE ONE

1 'SWonderful (George Gershwin-Ira Gershwin) 1:36

2 Cry Me a River (Arthur Hamilton) 3:45

3 Lullaby of Birdland (George Shearing - George Weiss) 2:28

4 Glad To Be Unhappy (Richard Rodgers - Lorenz Hart) 2:11

SIDE TWO

1 And the Angels Sing (Johnny Mercer-Ziggy Elman) 2:58

2 Joe Williams' Blues (Ella Fitzgerald) 2:16

3 Air Mail Special (Benny Goodman - Jimmy Mundy - Charlie Christian) 4:08

4 Norman Granz announcement 1:04