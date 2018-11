Halloween ist zwar schon knapp vorbei, trotzdem wird es jetzt nochmal ein bisschen spooky: "I would hunt you like a wolf, I would stalk you through the night, I'd be hiding in the shadow" singt Sarah McCoy im Song "Boogieman" . Wem immer ihre Aufmerksamkeit hier gilt, der ist nicht zu beneiden. Inzwischen weiß man ja auch bei uns, dass der Boogieman nichts mit Boogie-Woogie zu tun hat, sondern der gefürchtete "schwarze Mann" aus den Kinder-Gruselgeschichten ist.

Ganz angstfrei ist Pianist, Produzent und Multitalent Chilly Gonzales auf die Sängerin, Songschreiberin und Pianistin zugegangen, als er sie vor gut einem Jahr auf der Bühne eines Pariser Clubs entdeckte. Er war begeistert von den gleichzeitig düsteren und herzzerreißend schönen Songs der voluminösen Frau mit der großen Stimme. Noch am selben Abend lud er sie zu Testaufnahmen mit Co-Produzent Renaud Letang (Feist, Manu Chao, Charlotte Gainsbourg, Mocky, Jamie Lidell) ein. Die fielen großartig aus und kulminierten in einem Album, das im kommenden Jahr bei Blue Note Records erscheinen wird.

Zu ihren musikalischen Vorbildern zählt Sarah McCoy neben Bessie Smith und Tom Waits (tatsächlich klingt sie manchmal wie eine uneheliche Tochter der Kaiserin des Blues mit dem Barden mit der Reibeisenstimme) unter anderem noch Fiona Apple, Janis Joplin, Aretha Franklin und Leon Russell. Kritiker nannten ihre Musik schon Jazz, Indie, "Film-Noir-Pop" und "Unterwelt-Cabaret". "Boogieman" macht auf jeden Fall gespannt auf mehr Sarah McCoy. In der kommenden Woche erscheint das Video zum Boogieman…