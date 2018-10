JazzEcho-Plattenteller

Das Auge hört mit: spätestens seit jeder weiß, dass farbiges Vinyl den schwarzen Normalausgaben in Sachen Hörqualität in nichts nachstehen muss, legen Sammler wie Audiophile gerne Coloured Vinyl auf den Plattenteller.

Till Brönner muss man natürlich keinem Jazzfan mehr nahebringen. Seine beiden Alben "Oceana" (2006) und "Till Brönner" (2012) gehören zu den Klassikern im großen wie vielseitigen Katalog des Trompeters. "Oceana" entstand in Kalifornien mit Produzent Larry Klein, der Brönner hörbar Raum für seinen unverwechselbaren Spielansatz einräumte und die prominenten Gastvokalisten Carla Bruni, Madeleine Peyroux und Luciana Souza versammelte. Ein ebenso schwebend-leichtes wie künstlerisch überzeugendes Werk.

Für viele Fans ist allerdings "Till Brönner" das Lieblingsalbum. Hier betrat Brönner eine Klangwelt, die für ihn selbst von früh an wichtig war: den berühmten Sound des US-Labels CTI, auf dem unter anderem sein Vorbild Freddie Hubbard stilprägende Alben veröffentlichte, die Hardbop und Soul Jazz mit dem Funk der siebziger Jahre fusionierten.

Die LP-Ausgaben beider Alben waren seit Jahren vergriffen. Jetzt erscheinen sie neu, passend zum jeweiligen Coverdesign in blauem und rotem 180gr-Vinyl gepresst, in Gatefold-Covern und mit Nummerierung. Sie sind auf jeweils 1.000 Exemplare limitiert und exklusiv nur in den Shops und online bei MediaMarkt und Saturn erhältlich.