ECM Sounds

Als der Hamburger Konzertveranstalter Karsten Jahnke 1999 die ersten JazzNights in diverse deutsche Konzertsäle brachte, steckten die Karrieren der beiden Pianisten Vijay Iyer und Nik Bärtsch noch in den Kinderschuhen. Während sich die Veranstaltungsreihe in den folgenden Jahren zu einer festen Größe mauserte und Jahr für Jahr die Crème de la crème der internationalen Jazzszene in Doppelkonzerten auf deutschen Bühnen präsentierten, etablierten sich Iyer und Bärtsch als zwei der absolut orginellsten Pianisten und Komponisten des zeitgenössischen Jazz. Beide sind akademisch geschulte Musiker, die aber alles andere als akademisch spielen. Das werden sie mit ihren jüngsten Formationen bei den diesjährigen JazzNights beweisen, die übrigens zum ersten Mal unter dem Stern von ECM Records stehen. Der US-Amerikaner Vijay Iyer wird an sechs Abenden in Dortmund, Hamburg, Mannheim, München, Frankfurt und Berlin mit seinem Sextett (feat. Graham Haynes, Steve Lehman, Mark Shim, Stephan Crump & Tyshawn Sorey) zu hören sein, der Schweizer Nik Bärtsch mit seiner umbesetzten Band Ronin (feat. Sha, Thomy Jordi & Kaspar Rast).

Konzertbeginn ist jeweils um 20:00 Uhr.

JazzNights 2018 mit Vijay Iyer Sextet & Nik Bärtsch’s Ronin:

06.11. 2018 Dortmund, Konzerthaus

07.11.2018 Hamburg, Großer Saal der Elbphilharmonie

08.11.2018 Mannheim, Alte Feuerwache

10.11.2018 München, Prinzregenttheater

11.11.2018 Frankfurt, Alte Oper

12.11.2018 Berlin, Admiralspalast

