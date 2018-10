"Wir sind Aliens", verriet Joshua Johnson, der Schlagzeuger von Tank and the Bangas kürzlich bei der Vorstellung des Video-Clips "Spaceships". Dass die Mitglieder des aus New Orleans stammenden Quintetts nicht ganz von dieser Welt sind, glaubt man gerne, wenn man den knallbunten Clip und vor allem die dynamische Frontfrau Tarriona "Tank" Ball in Aktion sieht. Die charismatische, farbenfrohe und exzentrische Sängerin und Rapperin wirkt ein wenig wie das junge, weibliche Pendant zu dem großen P-Funker George Clinton. Und tatsächlich dient dieser Tank and the Bangas bei ihren turbulenten, atemberaubenden Live-Auftritten auch als strahlendes Vorbild. Aber Tank and the Bangas präsentieren eine ganz eigenständige und unwiderstehliche Mischung aus Hip-Hop, Jazz, Funk, Soul und R&B mit Slam Poetry. Norah Jones begeisterten sie bei einem Konzert einmal so sehr, dass die mehrfache Grammy-Gewinnerin spontan zu ihnen auf die Bühne stieg und einfach mitjammte.



"Spaceships" ist nun die erste Single-Auskopplung aus dem heißerwarteten zweiten Studioalbum von Tank and the Bangas, das im Januar 2019 endlich bei Verve erscheinen wird (der Erstling, "Think Tank", datiert schon aus dem Jahr 2013!). Ein Video-Clip zur zweiten Single "Nice Things", die Anfang November herauskommt, wird dieser Tage gerade in New Orleans gedreht. Am 12. Oktober gibt es außerdem ein Soundtrack-Album zum neuen Melissa-McCarthy-Film "Can You Ever Forgive Me?", zu dem die Band eine Version des Jazzstandards "I'll Be Seeing You" beisteuerte, der einst durch Billie Holiday bekannt gemacht wurde. Von den Live-Qualitäten von Tank and the Bangas konnten sich hiesige Fans bereits mehrfach überzeugen. Im Februar 2019, kurz nach der Veröffentlichung des bislang noch titellosen Albums, kommt die Band wieder für fünf Konzerte nach Deutschland.



Tank and the Bangas Tour 2019:



13.02.19 Frankfurt, Zoom

14.02.19 München, Ampere

15.02.19 Berlin, Heimathafen

16.02.19 Hamburg, Mojo

17.02.19 Köln, Gloria