John Coltrane

John Coltranes monumentaler Klassiker "A Love Supreme" dürfte in den meisten Jazz-Sammlungen einen Ehrenplatz haben. Jetzt gibt es ihn in ungewöhnlicher Form - und nur bei uns!

"A Love Supreme" ist der unbestrittene Klassiker des Modern Jazz. John Coltranes Album von 1965, in Form einer Suite komponiert, gilt bis heute als sein Meisterwerk. Es wurde für zwei Grammys nominiert, die Leser der Zeitschrift Down Beat wählten Coltrane in Folge zum Tenorsaxophonisten des Jahres und nahmen ihn in die Hall of Fame des Magazins auf. Der Rolling Stone führt "A Love Supreme" auf Platz 47 der 500 besten Alben aller Zeiten.

Berechtigterweise wurde das Album in der Vergangenheit immer wieder in allen möglichen Formaten veröffentlicht, vor zwei Jahren sogar in einer erweiterten Fassung mit unveröffentlichten Tracks. Für Vinylfans kommt jetzt eine interessante neue Fassung hinzu: eine limitierte 180gr-Pressung des Originalalbums in transparentem Vinyl mit schwarzen Wirbeln. Auch wenn manche Puristen solche Pressungen hin und wieder als "Gimmicks" abtun, dürften sie hier zugeben müssen, dass der Look der LP die faszinierende Musik des Saxophon-Großmeisters treffend visualisiert.

Auch der Vertriebsweg der LP ist ein Novum, erhältlich ist sie nur in unserem neuen JazzEcho-Shop, in dem wir Ihnen zukünftig weitere Sammlerstücke dieser Art anbieten wollen.