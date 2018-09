Auf Streife im Netz

Auf die Veröffentlichung des neuen Albums von Ambrose Akinmusire muss man noch gut zwei Wochen bis zum 12. Oktober warten, "a blooming bloodfruit in a hoodie", die gemeinsame Single mit Rapper Kool A.D. ist dagegen schon überall zu hören und macht Appetit auf das kommende Werk

In den USA fährt "Origami Harvest" schon jetzt überschwängliche Kritiken ein. "Der fesselnde Klang, den Ambrose Akinmusire seiner Trompete entlockt, bewegt sich irgendwo zwischen einem gedämpften Schrei und einem eloquenten Selbstgespräch", notiert Giovanni Russonello in der New York Times . Afropunk dagegen stellt seinen Lesern die Single vor und urteilt: "...wunderschön und bedrückend - was bei einem Track, dessen Titel auf den Mord an Trayvon Martin verweist, nicht überrascht. 'a blooming bloodfruit in a hoodie' ist der Opener von einem Album, das in jeder Hinsicht das Meisterwerk jenes Musikers ist, den die meisten durch die elegischen Trompeten-Linien der Schlussnummer von Kendrick Lamars 'To Pimp A Butterfly' kennen."