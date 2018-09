Norah Jones genießt ihr "Single-Leben": mit "A Song With No Name" erschien jetzt bereits ihre dritte digitale Single in diesem Jahr, die es nicht auf einem Album geben wird.

"A Song With No Name" - brandneuer Norah-Jones-Track erschienen

Zwei digitale Singles veröffentlichte Norah Jones in den letzten Monaten wie aus heiterem Himmel. Zuerst im Juni das atmosphärisch-trippige "My Heart Is Full", dann im Juli die unaufdringliche Soul-Nummer "It Was You". Jetzt folgt mit "A Song With No Name" der dritte Streich. Und wenn man erfährt, dass Jeff Tweedy, der kreative Kopf von Wilco, diesen "namenlosen Song" produziert und auch zusammen mit Norah geschrieben hat, kann man sich schon ausmalen, wohin die Reise dieses Mal musikalisch geht.

Treue Fans der Sängerin und Pianistin werden sich natürlich gleich daran erinnern, dass Norah 2009 auf der Bonus-CD ihres Platin-Albums "The Fall" schon einmal einen Wilco-Song - nämlich "Jesus, etc." - ganz ausgezeichnet gecovert hatte. Für "A Song With No Name" haben nun beide ihre exzeptionellen Songwriting-Fähigkeiten in die Waagschale geworfen.