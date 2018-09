An Preisverleihungen ist Sänger Tony Bennett mit stolzen 92 Jahren inzwischen gewöhnt, immerhin hat er die unfassbare Menge von über 50 Millionen Alben verkauft. Sein Kaminsims muss recht breit sein, denn darauf tummeln sich unter anderem 19 Grammy Awards (inklusive eines Lifetime Achievement Awards) zwei Emmy Awards, eine NEA-Jazz-Master- und eine Kennedy-Center-Honoree-Auszeichnung.

Jetzt kam ein ungewöhnlicher weiterer Preis hinzu, verliehen im berühmten New Yorker Rainbow Room, beim festlichen Konzert zusammen mit Diana Krall anlässlich der Veröffentlichung des gemeinsamen Gershwin-Albums "Love Is Here To Stay". Und mit diesem Album hat die aktuelle Preisverleihung auch zu tun. 23 Jahre jung war Bennett nämlich, als er 1949 unter dem Bühnennamen Joe Bari für das kleine Label Leslie Records seine erste Single einsang, auf deren B-Seite sich der Gershwin-Klassiker "Fascinating Rhythm" befand.

Für sein aktuelles Album hat er den Titel nun mit Diana Krall ein weiteres Mal in einer fabelhaft swingenden Version aufgenommen. Diese Tatsache war den Verleihern der Guinness-Weltrekord-Auszeichnungen jetzt einen Preis für "den längsten Zeitraum zwischen einer Originalaufnahme und einer Neuaufnahme durch ein und denselben Künstler" wert, sage und schreibe 68 Jahre und 342 Tage.

Der sichtlich gerührte Bennett wurde befragt, was er von der ungewöhnlichen Auszeichnung halte und meinte lediglich "manche Sachen kommen scheinbar nicht aus der Mode". Recht hat er.