Der coolste Mann in Hollywood? Für das GQ-Magazin kann das derzeit nur einer sein: Jeff Goldblum. In Bälde wird er wohl noch um einiges cooler, denn der Schauspieler, den man aus Werken von Robert Altman und Woody Allen kennt, aber natürlich auch aus Blockbustern wie "Jurassic Park" und "Independence Day", hat für Decca Records gerade sein erstes Album als Jazzpianist aufgenommen.

Man sollte nicht den Fehler machen, Goldblum als "Hobbypianisten" zu bezeichnen, denn dann kann der charmante Amerikaner auch mal unfreundlich werden. Mit seiner langjährigen Band The Mildred Snitzer Orchestra tritt er, der seit seiner Kindheit Klavier spielt, schon seit den 1990ern regelmäßig in Los Angeles und gelegentlich auch in New York auf. Wenn er nicht gerade irgendwo anders mit Filmarbeiten beschäftigt ist, präsentiert er im Rockwell Table & Stage in Los Angeles jede Woche eine kurzweilige Jazz-Varieté-Show, die einheimische Jazzfans und Hollywoods A-Prominente gleichermaßen anzieht. In seinem Programm kombiniert Goldblum seine Leidenschaft für Jazz und Blues mit seinem Talent für improvisierte Comedy.