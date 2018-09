Lean On Me live - José James im Berliner Heimathafen

"Es heißt, er habe eine Jahrhundertstimme. Einen weichen, vollen Bariton, sanft und schimmernd wie Seide, lockend und flüsternd. Eine Stimme wie aus der großen Zeit des Jazz in den Clubs von New York in der 42. Straße." Große Worte von Zeit-Online für eine große Stimme: José James. Der erhielt in der Vergangenheit viel Beifall für seine tief empfundenen Tribute an Billie Holiday und John Coltrane. Jetzt realisiert er ein noch ambitionierteres Projekt: eine zweijährige Welttour, auf der er mit Unterstützung einer handverlesenen Band Bill Withers' musikalisches Werk zum Besten gibt.

Das Projekt begann mit einer Live-EP, setzte sich fort mit einer Serie von Videoclips und kulminiert am 28.9. in der Veröffentlichung des Albums "Lean On Me". Das alles hat Hand und Fuß: das gesamte Vorhaben wurde vorab von Soul-Großmeister Bill Withers höchstpersönlich geprüft und abgesegnet.



"At their heart, Bill's songs are simple", sagt James. "There's not a lot you should do with them in terms of trying to make them fancy. All you can add is the emotional weight of your own life." Diese Worte im Hinterkopf dürfen sich die Berliner freuen, denn dort macht José James jetzt für ein exklusives Deutschlandkonzert auf seiner Welttour Halt.

13.09. 2018 BERLIN, Heimathafen Neukölln

Jose James

Tickets kaufen