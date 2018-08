Auf Streife im Netz

Ein gutes Zeichen: dank Bands wie Sons Of Kemet und GoGo Penguin erlebt der Jazz bei Streaming-Diensten in Großbritannien derzeit einen Boom unter jüngeren Musikfans.

"Jazz ist immer, wenn ein Saxophon dabei ist", meinte der deutsche Gitarrist Volker Kriegel einmal ironisch. Und tatsächlich erwies sich so mancher musikalische Trend der letzten Jahrzehnte, der zum Jazz hochgejazzt wurde, bei etwas genauerer Betrachtung eher als Etikettenschwindel. Der neuen Jazzwelle, die seit einiger Zeit aus Großbritannien über uns hinwegschwappt, kann man diesen Vorwurf allerdings nicht machen. Denn Künstler wie etwa Shabaka Hutchings mit seinen Sons Of Kemet, GoGo Penguin, Binker and Moses, das Ezra Collective oder Nubya Garcia mögen sich zwar für ihre Musik aus einer Vielzahl stilistischer Schubladen bedienen, verstehen ihr jazziges Improvisationshandwerk aber wirklich ausgezeichnet.

Dass die britische Jazzszene derzeit so munter wie schon lange nicht mehr ist, hat sich längst auch bis zur anderen Seite des Atlantiks herumgesprochen, wo sich historische Jazzlabels wie Blue Note und Impulse! Records mittlerweile darum reißen, junge Briten unter Vertrag zu nehmen, denn die erreichen nicht nur das angestammte Jazzpublikum, sondern auch neue, junge Hörerschichten.