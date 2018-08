Jon Batiste ist Bandleader in der erfolgreichen "The Late Show" von US-Talkmaster Stephen Colbert. In seinem neuen Video stellt er allerdings eine Tänzerin ins Rampenlicht.

Während Sänger und Pianist Jon Batiste hierzulande noch ein unbeschriebenes Blatt ist, bilden sich um ihn herum in den USA sofort riesige Menschentrauben. Der Grund: er ist Bandleader in Stephen Colberts immens populärer "The Late Show" und damit Dauergast im TV. Ende September dürfte sich die Bekanntheit Batistes aber auch außerhalb Nordamerikas erhöhen, denn dann erscheint sein Verve-Debütalbum "Hollywood Africans", auf dem er mit Eigenkompositionen und Jazzstandards tief in sein persönliches und kulturelles Erbe eintaucht.