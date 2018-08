Bei zwei Jazz- und Entertainment-Größen wie Tony Bennett und Diana Krall schalten die Medien oft zuallererst den Taschenrechner ein: Tony Bennett hat allein in den letzten 10 Jahren die unfassbare Menge von 10 Millionen Alben verkauft und ist 2 x direkt auf Platz 1 der Billboard-Charts eingestiegen. Diana Krall ist die weltweit einzige Jazzsängerin mit 8 Alben an der Spitze der Billboard-Jazz-Charts. Beide zusammen waren für nahezu 50 Grammy-Awards nominiert.

Beeindruckende Zahlen, aber was bedeuten die für einen Künstler am Tag seines 92. Geburtstags? Da zählt Wichtigeres: Freunde und Musik. Deshalb verkündeten Tony und Diana zum Jubeltag am 3. August ein Novum - ihr erstes gemeinsames Album. Das ist ganz sicher ein Grund zur Freude auch bei den Fans der beiden. Tonys auch im hohen Alter noch vitaler, swingender Tenor und Dianas cool-elegante Stimme passen einfach fabelhaft zusammen.

Aber das Zählen geht noch weiter: Zu George Gershwins 120. Geburtstag, der dieses Jahr weltweit begangen wird, haben sich beide nämlich entschieden, unter dem Titel "Love Is Here To Stay" zusammen mit dem Bill Charlap Trio ein Gershwin-Tributalbum aufzunehmen. Ein anderes Traumpaar des Jazz, Ella Fitzgerald & Louis Armstrong, waren auch schon der Meinung, dass sich Gershwin-Songs wie der Titelsong oder "They Can’t Take That Away From Me" besonders wunderbar zum musikalischen Flirt eignen.

Am 14. September wird das Album weltweit erscheinen, zum Einswingen kann bereits jetzt der Songklassiker "Fascinatin' Rhythm" gekauft und gehört werden. Tipp: dazu mit einem Sektchen auf Tonys 92. anstoßen.