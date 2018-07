Various Artists

Ernst und in klassischem Schwarzweiß, eine Noten-Partitur unter dem Arm, blickt der große Komponist und Dirigent Leonard Bernstein vom Cover des Doppel-Albums "Jazz loves Bernstein" auf uns herunter. Davon sollte man sich aber nicht täuschen lassen, Bernstein war nämlich nicht nur ein musikalisch vielfältiger, sprühend kreativer klassischer Musiker, sondern auch ein echter Jazz-Fan und Kenner!

Als Komponist hat Bernstein nicht nur die klassische Musik geprägt, sondern auch der Jazzwelt viele Standards und Ohrwürmer geschenkt, über den Umweg seiner bis heute unsterblichen Musicals wie "West Side Story", "On The Town" oder "Candide". Viele Songs aus diesen Werken, man denke nur an "Maria" aus der "West Side Story" oder "Lonely Town" aus "On The Town" wurden Evergreens und auch von Jazzmusikern wie Billie Holiday, Diana Krall, Bill Evans, Sarah Vaughan, Oscar Peterson, Carmen McRae und vielen anderen aufgenommen.

Zum 100. Geburtstag der Musiklegende Bernstein, der mit dem Ausspruch "Jazz and I are on excellent terms" klar machte, dass er die Jazz-Versionen seiner Werke durchaus zu schätzen wusste, erscheint jetzt mit "Jazz loves Bernstein" eine hochwertige Zusammenstellung bekannter Hits und weniger bekannter Perlen aus der Feder des Meisters. Die Doppel-CD-Variante im Digipack überzeugt zudem durch ein 24-seitiges Booklet mit Fotos und ausführlichen Linernotes von Jazz- und Musical-Koryphäe Didier C. Deutsch.