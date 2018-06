Selbst reinen Jazzfans ist es sicher wohlbekannt: das Deutsche-Grammophon-Label mit seinem signifikanten gelben Logo und seinen unzähligen berühmten Aufnahmen alter und neuer Meister der Klassik. Dieses Jahr feiert es unter dem Oberbegriff "DG 120" Geburtstag.

Neben vielen Jubiläumsaktivitäten wie Galakonzerten bekannter Künstler (unter anderem Carl Orffs "Carmina Burana", dargeboten als Eröffnungskonzert in Peking an der Grenze zur Verbotenen Stadt vom weltbekannten Shanghai Symphony Orchestra) und exklusiven CD- und LP-Veröffentlichungen, wird es auch eine Reihe digitaler Premieren geben. Die Streaming-Edition "The Shellac Project" ist dabei besonders interessant - auch für Jazz-Fans!

Die Deutsche Grammophon hat für ihr "Shellac Project" ungewöhnlich tief ins Archiv gegriffen und Aufnahmen von hohem historischen Wert zutage gefördert. Das von Emil Berliner, dem Erfinder des Grammophons, gegründete Label hat in seiner Frühzeit nämlich eine große Menge auch heute noch hochinteressanter Aufnahmen auf Schellack-Platten herausgebracht. Diese wurden jetzt aufwändig kuratiert und erscheinen digital remastert in einer historisch einmaligen Kooperation zwischen der Deutschen Grammophon und Google Arts & Culture.

Viele Hörer dürfte dabei überraschen, dass sich auf den alten Schellacks nicht nur große Klassikaufnahmen befinden, sondern auch populäre Musik und Jazz, denn in seinen Anfangsjahren war das Label noch nicht auf die reine Klassik festgelegt. Und so macht beim ersten Appetitmacher für die Schellack-Perlen ausgerechnet ein bestens aufgelegter Louis Armstrong aus dem Jahre 1934 den Anfang - in bislang ungehörter technischer Qualität, denn die DG konnte auf hervorragend erhaltene Galvano-Metallmaster statt auf knisternde Schellacks zurückgreifen. Viele weitere Aufnahmen, darunter auch zusätzliche Armstrong-Aufnahmen, werden in regelmäßiger Folge digital veröffentlicht.