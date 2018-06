Mit ihrem neuen Titel "My Heart Is Full" bewegt sich Norah Jones in einer ungewöhnlichen musikalischen Sphäre.

Der digitale Markt hat in der Musikwelt nicht nur alte Vertriebswege über den Haufen geworfen, er bietet Künstlern auch ganz neue Ausdrucksmöglichkeiten. Die klassischen Formate von Album und Singleauskopplung weichen mehr und mehr auf. Heutzutage haben Künster die Möglichkeit, ohne großen Vorlauf und ohne Album-Strategie "einfach mal so" einen Titel zu veröffentlichen, wann immer ihnen danach ist.

So auch Norah Jones. Die Sängerin, die gerade mit dem Album "Day Breaks" zu ihren Jazzwurzeln zurückgekehrt ist, hat jetzt "still und leise" bei allen digitalen Plattformen einen neuen Titel namens "My Heart Is Full" veröffentlicht. Zu dieser atmosphärisch-trippigen Nummer mit spartanischer instrumentaler Begleitung und hypnotischem Rhythmus gibt es keine Pressemeldung und keine Erklärungen. Die Künstlerin wünscht sich nur eins: hört sie Euch an. Man darf gespannt sein, wann und wie oft uns Norah in der Zukunft solche Überraschungen bietet.

"My Heart Is Full" können Sie natürlich auch in unserer regelmäßig aktualisierten Jazzecho-Playlist anhören.