Dass er sich auf ein ziemliches Abenteuer einlassen würde, stand für Dominic Miller fest, als er sich letztes Jahr seine erste Zusammenarbeit mit dem Produzenten Manfred Eicher begann. Eicher hatte ihn aus heiterem Himmel einladen, sein neues Soloalbum "Silent Light" für ECM einzuspielen. Bis dahin hatte Miller seine Alben stets in Eigenregie aufgenommen. Und nun sollte er mit einem Produzenten arbeiten, der dafür bekannt ist, eine ganz eigene Klangphilosophie zu haben. Mehr noch: das gesamte Album sollte in nur zwei Tagen unter Dach und Fach sein. Für Miller, der es als langjähriger Begleiter von Popgrößen wie Sting eigentlich gewohnt ist, für die Aufnahme eines Albums Wochen bis Monate im Studio zu verbringen, war dies eine besondere Herausforderung.

"Natürlich ist es ziemlich beängstigend, wenn man weiß, dass man alles in zwei Tagen schaffen soll", gestand der Gitarrist der Deutschen Welle in einem höchst lesenswerten Interview, das einen hinter die Kulissen der Aufnahmen für "Silent Light" blicken lässt. "Er [Eicher] versucht einen Moment festzuhalten. Ich bin es eher gewohnt, Dinge übereinander zu schichten und mir Zeit zu nehmen. Hier musste ich mich also psychologisch in die Lage versetzen, mich an ein völlig anderes Regelwerk anzupassen - was in der modernen Musik eigentlich kein gutes Wort ist, aber es ist gewissermaßen ECMs Philosophie." Doch der Sprung in die ungewohnten Gewässer hat sich für Miller allemale gelohnt. "Das, was wir in einem Gespräch nicht sagen, ist meist wichtiger als alles Ausgesprochene. Es bleibt in der Luft, ist spür- aber nicht artikulierbar", meinte Miriam Jessa, bei ORF 1 in ihrer Rezension von "Silent Light". "Der Gitarrist Dominic Miller findet statt Worten Töne dafür. Und es gelingt ihm tatsächlich, dieses Unfassbare zu vermitteln. Sein ECM-Debüt sollte 'clean, clear and pure' sein und so spielt er solo oder mit dem behutsamen Perkussionisten Miles Bould. 'Silent Light' ist schon jetzt eines der besten Alben dieses Jahres, reduziert auf das absolut Notwendige erschafft es eine Welt für sich, die man nicht so schnell wieder verlassen möchte."

Im Mai kommt Dominic Miller nun mit dem Schlagzeuger/Perkussionisten Miles Bould und Bassist Nicolas Fiszman für dreizehn Konzerte nach Deutschland, um die Musik von "Silent Light" live zu präsentieren.

Dominic Miller feat. Miles Bould & Nicolas Fiszman "Silent Light"-Tournee 2018:

20.05.2018 Saarlouis, Vauban Insel

21.05.2018 Hasbergen, Gaste Garage

22.05.2018 Bottrop, Kulturkirche hl. Kreuz

23.05.2018 Köln, Stadtgarten

24.05.2018 Freiburg, Jazzhaus

25.052018 Darmstadt, Centralstation

26.05.2018 Bad Meinberg, Red Horn District

27.05.2018 Berlin, A-Trane

28.05.2018 Berlin, A-Trane

05.06.2018 Kodersdorf, Weinscheune

07.06.2018 Wolfsburg, Hallenbad

08.06.2018 Herford, Musik Kontor

09.06.2018 Münster, Hot Jazz Club