Auf Streife im Netz

Der Streaming-Dienst Deezer hat eine neue Serie mit kommentierten Playlists gestartet. Die ersten "Jazz Stories" stellen die Labels Blue Note und Impulse! in Musik und Wort vor.

Gestreamte Jazzgeschichten - Blue Note und Impulse! in Musik und Wort

Kompakt, kompetent kompiliert und kenntnisreich kommentiert - so präsentieren sich die ersten beiden "Jazz Stories" bei Deezer. In enger Zusammenarbeit mit Moderatoren des Londoner Radiosenders Jazz FM hat der Streaming-Dienst eine neue Reihe gestartet, in der anhand von ausgewählten, repräsentativen Tracks und eingestreuten Wortbeiträgen die Geschichten ikonischer Jazzlabels erzählt werden.

Den Anfang machen die Stories zweier Plattenlabels, die den zeitgenössischen Jazz schon seit etlichen Jahrzehnten prägen und heute noch so relevant sind wie in ihren Anfangsjahren: Blue Note und Impulse! Die mehr als einststündigen Playlists bieten neben vielen Klassikern aus dem Programm der Labels auch einige Aufnahmen jüngeren Datums. Für Jazznovizen stellen diese "Jazz Stories" eine Einladung dar, die historischen Wurzeln dieser Musik kennenzulernen, eingefleischten Jazz-Aficionados ermöglichen sie wiederum, sich auf eine (nicht nur) nostalgische Reise in ihre eigene Erinnerung zu begeben.

Blue Note Jazz Story bei Deezer

Die Impulse! Jazz Story bei Deezer