Avishai Cohen (Trompete)

Bei vier Konzerten in Deutschland und einem Auftritt in der Schweiz wird der israelische Musiker mit seinem Quartett das Album "Cross My Palm With Silver" live vorstellen.

Mit dem von melancholischen Stimmungen und Tönen geprägten Album "Into The Silence" gab der israelische Trompeter Avishai Cohen 2016 seinen von der Kritik gefeierten Einstand bei ECM. Im Mai letzten Jahres ließ er dem Debüt sein zweites Album "Cross My Palm With Silver" folgen, das er -laut eigener Aussage - mit seinem "Dream Team" einspielen konnte:

Pianist Yonathan Avishai, Bassist Barak Mori und Schlagzeuger Nasheet Waits. "Selbstverständlich spielen der israelische Trompeter und seine drei ausgezeichneten Mitmusiker einen sehr modernen, puls- statt groove-getriebenen Jazz", schrieb Markus Schneider damals im Rolling Stone über das Album. "Aber die Bedachtsamkeit, die Coolness, mit der sie hier durch ihre verwinkelt melodischen Kompositionen gehen, die zieht einen unmittelbar in ihren Bann. Das kommt vom charismatischen Ton und der Banddichte." Im April kann man sich nun noch unmittelbarer in den Bann von Avishai Cohens Quartett ziehen lassen. Denn dann kommt es im Rahmen seiner großen Europa-Tournee auch für vier Konzerte nach Deutschland und für eines in die Schweiz. Für den zur selben Zeit mit seinem eigenen Quartett tourenden Nasheet Waits wird dann als hervorragender Ersatz Ziv Ravitz (Yaron Herman, Shai Maestro) am Schlagzeug sitzen. Einen weiteren Auftritt wird das Avishai Cohen Quartet am 20. Oktober in der Leipziger Oper absolvieren.

Avishai Cohen Quartet "Cross My Palm With Silver"-Konzerte 2018:

14.04.2018 Cotton Club, Kaiserslautern

15.04.2018 Jazzhaus Freiburg, Freiburg im Breisgau

17.04.2018 Moods, Zürich, Schweiz

21.04.2018 Stadttheater Landsberg, Landsberg am Lech

24.04.2018 Jazzclub Unterfahrt, München

20.10.2018 Oper, Leipzig