Various Artists

In einem neuen Segment, das in lockerer Folge samstags in der "SWR2 Jazztime" präsentiert wird, erzählen nicht nur Musiker, wie sie einst zum Jazz fanden.

Mit der ersten Jazzplatte ist es so wie mit der ersten Liebe. Man vergisst sie nie, auch wenn auf sie im späteren Leben noch weitere folgen mögen. Und so wie es viele Wege gibt, die nach Rom führen, gibt es auch zahllose Wege, die einen zum Jazz (ver)führen können. Das JazzEcho hatte vor rund zehn Jahren selbst eine Rubrik namens "Meine erste Jazzplatte", in der Künstler/innen wie John Scofield, Ketil Bjørnstad, Norma Winstone, Mari Boine und Kristin Asbjørnsen preisgaben, wie sie einst zum Jazz gefunden hatten. Nun wird es in der "SWR2 Jazztime" ein neues Segment mit demselben Titel geben, in dem sich Persönlichkeiten der Jazzszene, aber auch Schriftsteller und Philosophen, an ihre ersten Begegnungen mit dem Jazz zurückerinnern.

In der ersten Folge, die am 17. März um 22:03 Uhr ausgestrahlt wird, kommen u. a. der Sänger Theo Bleckmann, Arrangeur Mike Holober, Klarinettist Rolf Kühn, Posaunist Christian Muthspiel und Richard Williams, ehemaliger Leiter des Jazzfest Berlin, zu Wort. In der zweiten Folge am 26. Mai sind es dann u.a. der Berliner Philosoph Georg Bertram, der französische Pianist und Keyboarder Benoît Delbecq, der britische Pianist und Organist Kit Downes sowie der Schlagzeuger Christian Lillinger. Autor der Reihe ist Michael Rüsenberg. Moderiert wird die Sendung von SWR2-Jazzredakteur Günther Huesmann.

Ausstrahlung SWR2 Jazztime / Meine erste Jazzplatte:

Folge 1: Samstag, 17. März 2018, 22:03 - 23:00 Uhr Folge 2: Samstag, 26. Mai 2018, 22:03 - 23:00 Uhr