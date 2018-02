Am 2. März bringt Mathias Eick sein neues Album "Ravensburg" bei ECM heraus. Ende April stellt er es bei zwei Konzerten in Mainz und Müchen live vor.

Mit der südschwäbischen Stadt Ravensburg assoziieren weltweit viele Menschen automatisch Puzzles. An Jazz dürften sie eher weniger denken, wenn sie den Namen lesen. Dabei bietet die beschauliche Stadt mittlerweile zwei jährliche Jazzfestivals. Dieses Jahr sollten die Organisatoren unbedingt den Trompeter Mathias Eick zu sich einladen.

Denn der Norweger wird am 2. März bei ECM sein neues Album herausbringen, das den Titel "Ravensburg" trägt und eine Referenz an die Geburtsstadt seiner Großmutter ist. Mit norwegischen Jazzkünstlern haben die Ravensburger übrigens in den letzten Jahren schon einige gute Erfahrung gemacht: schließlich fungierten bei ihnen bereits Nils Petter Molvær, Eivind Aarset, das Trio Mediæval und Arve Henriksen als Zugpferde. Ob Mathias Eick nun das nächste sein wird, ist noch offen.

Fest steht aber, dass er nach der Veröffentlichung von "Ravensburg" im Rahmen einer großen Europa-Tournee auch für vier Konzerte nach Deutschland kommt: am 25. April tritt er mit seiner Band im Frankfurter Hof in Mainz und am 26. schließlich noch in der Münchener Unterfahrt, im September sind Konzerte in Dortmund und Landsberg geplant, weitere Termine sind in Planung.

Mathias Eick "Ravensburg"-Release-Konzerte 2018:

25. 04.2018 Frankfurter Hof, Mainz

26.04.2018 Unterfahrt, München

21.09.2018 Domicil, Dortmund

23.09.2018 Theater, Landsberg