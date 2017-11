Aus Film Stars Don’t Die in Liverpool: Elvis Costello zeigt “You Shouldn’t Look At Me That Way”

Elvis Costello veröffentlicht am 10. November 2017 seinen Song "You Shouldn’t Look At Me That Way". Geschrieben, orchestriert und interpretiert von Costello selbst, trägt das Werk zur musikalischen Untermalung des Kinostreifens Film Stars Don’t Die In Liverpool bei. Das Lied wurde extra für den Film geschrieben, der die berühmte Schauspielerin Gloria Grahame beleuchtet. Costello war seit je her von Grahames Schaffen fasziniert und baute Bilder von ihr in seine Show ein. Seine Verbindung zu dieser Zeit und den Personen in der Geschichte schlägt sich in dem leichten Klang des jazzigen Stückes nieder.

"Alle Liebenden haben Geheimnisse": Elvis Costello über den Song

"Der Song dreht sich um zwei Menschen, die viele Geheimsnisse haben. Sie waren in einer Beziehung und hatten Probleme damit, sich so zu sehen, wie sie wirklich waren. Alle Liebenden haben Geheimnisse. Einer der beiden ist sehr eitel, aber auch sehr verletzlich. Daher kommt auch der Titel. Er könnte einen verführerischen Blick meinen, aber auch die Bitte, nicht verurteilt zu werden", so Costello über das Lied.

Film Stars Don't Die In Liverpool über Gloria Grahame und Peter Turner

Basierend auf den Memoiren von Peter Turner folgt der Film der verspielten aber leidenschaftlichen Beziehung zwischen Turner (Jamie Bell) und der exzentrischen Acamdemy Award-Gewinnerin Gloria Grahame (Annette Bening) im Jahr 1978 in Liverpool. Was als aufregende Affäre zwischen der Femme Fatale und ihrem jungen Liebhaber beginnt, wächst schnell zu einer innigen Beziehung. Ihre Leidenschaft wird durch äußere Umstände auf die Probe gestellt. Regie führte dabei Paul McGuigan, während Matt Greenhalgh Turners Memoiren für den Film adaptierte. Der Film kommt am 5. April 2018 in die deutschen Kinos.

