John Coltrane

Auf der Jagd nach Coltrane: "Chasing Trane" heißt ein neuer Dokumentarfilm, der das musikalisch reiche und menschlich bewegte wie bewegende Leben des legendären Saxophonisten und Erneuerers des Jazz schildert. "Ein Muss nicht nur für alle Coltrane- und Jazz-Fans, sondern im Grunde genommen für jeden, der sich ernsthaft für die bleibende Musik des 20. Jahrhunderts interessiert", schrieb das US-Filmmagazin Variety darüber.

Der über 1 1/2 Stunden lange Film lässt einen mit seltenem und neu entdecktem Video- und Audiomaterial am Leben und Schaffen John Coltranes teilhaben. Zu Wort kommen dabei Prominente wie Ex-Präsident Bill Clinton, Kamasi Washington, Common, John Densmore von den Doors, Tonmeister Rudy Van Gelder u.v.a. Gesprochen wird der Film von Denzel Washington.

Der Film und sein Soundtrack kommen ab Mitte November nacheinander in insgesamt vier Formaten heraus: die Dokumentation selber auf DVD und Blu-ray, die Musik aus dem Film (elf von Coltranes bedeutendste Aufnahmen) auf CD + 180-Gramm-Doppel-LP. Alle Formate enthalten Booklets mit Filmfotos und Essays von Regisseur John Scheinfeld bzw. Jazzkenner Ashley Kahn.

Die Soundtrack-CD erscheint am 17.11., die DVD und Blu-ray am 01.12. und die Doppel-LP am 22.12. 2017.