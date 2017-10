Avishai Cohen (Trompete)

Als sein persönliches "Dream Team" bezeichnet der Trompeter Avishai Cohen das neubesetzte Quartett, mit dem er im Mai unter dem Titel "Cross My Palm With Silver" sein zweites Album bei ECM Records vorlegte.

Traumhaft waren auch die Kritiken, mit denen er dafür bedacht wurde.

"Schneidende Schärfe und wohlige Wärme, coole Distanz und emotionale Nähe - die Ausdrucksskala des aus Tel Aviv stammenden, spieltechnisch perfekten Trompeters Avishai Cohen kennt keine Beschränkungen”, schrieb Peter Füssl in der Zeitschrift Kultur. "Dasselbe lässt sich von seinen fünf neuen, bis zu zwölf Minuten langen Eigenkompositionen sagen, die in perfekter Balance zwischen klaren Strukturen und freien Improvisationen pendeln." Im Stern meinte Oliver Creutz: "Der Jazz dieses Quartetts klingt so präzise, als sei jeder Klavierakkord, jeder Blas-Ton, jeder Drum-Schlag geprüft und für richtig befunden worden. Die Stimmung: cool gelassen, mit unter wie in einem Film noir, in dem Robert Mitchum gleich die Dame an der Bar anspricht. Man möchte beim Zuhören fast wieder mit dem Rauchen anfangen." Im November kommt Avishai Cohen nun mit eben dieser Traumbesetzung von "Cross My Palm With Silver (Pianist Yonathan Avishai, Bassist Barak Mori und Schlagzeuger Nasheet Waits) für fünf Konzerte nach Deutschland.

Avishai Cohen Quartet "Cross My Palm With Silver"-Konzerte 2017:

06.11.17 Hamburg, Elbphilharmonie (Kleiner Saal)

07.11.17 Kassel, Theaterstübchen

09.11.17 Mannheim, Enjoy Jazz Festival, Alte Feuerwache

10.11.17 Nürnberg, Staatsoper

12.11.17 Dortmund, Domicil